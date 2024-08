SP abre inscrições para curso de Introdução em Libras nesta segunda-feira (12)

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) abre nesta segunda-feira (12) as inscrições para o curso “Introdução a Libras”. O curso gratuito atingiu recorde de adesões em seu lançamento no mês de julho. Para agosto, a expectativa é preencher as mil vagas disponíveis.

A trilha de aprendizagem em Língua Brasileira de Sinais integra a Escola da Inclusão, ambiente virtual dedicado à promoção e à disseminação do conhecimento sobre inclusão de pessoas com deficiência na sociedade. A iniciativa é resultado da parceria entre a SEDPcD e a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

Os alunos matriculados poderão acessar os conteúdos e aulas ministrados por professores surdos com formação específica na área e, ao final do curso, receberão o certificado de conclusão.

“Nosso curso de Libras nos dá muito orgulho. Ele simboliza uma mudança muito significativa em nossa sociedade, pois, quebramos um novo recorde de inscrições a cada turma. Isso denota a importância de parcerias para promover a inclusão. A Univesp está nos ajudando a levar a Língua Brasileira de Sinais a cada vez mais pessoas”, afirma o secretário Marcos da Costa.

O formulário de inscrição estará disponível no site da SEDPcD na segunda-feira (12), às 10h: pessoacomdeficiencia.sp.gov.br

Escola da Inclusão

Diante da missão de proporcionar um ambiente educacional acessível e acolhedor para pessoas com e sem deficiência, a escola busca capacitar indivíduos para que se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O objetivo da Escola da Inclusão é formar cidadãos comprometidos com as causas das pessoas com deficiência, como a acessibilidade comunicacional, empregabilidade e liderança. A escola é projetada em ambiente virtual exclusivo da Univesp para garantir a participação plena de pessoas com deficiências físicas, auditivas, visuais e intelectuais.