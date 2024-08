Turismo de SP oferece mais de 1.200 vagas no Mutirão Nacional de Empregos

No Dia Nacional dos Direitos Humanos (12), a Secretaria de Turismo e Viagens de São Paulo (Setur-SP) realiza o 2º Mutirão de Empregos para o setor, na capital paulista, com destaque para as mais de 200 vagas de inclusão social, incluindo posições especiais para negros, pessoas com deficiência, LGBTs e jovens aprendizes. No total, serão mais de 1.200 vagas que podem ser consultadas no portal da União Geral dos Trabalhadores, a UGT.

O mutirão é uma tentativa de impulsionar um dos setores que mais cresce na economia de São Paulo, representando cerca de 10% do PIB do estado, mas que lida diariamente com contratações informais, alta rotatividade e intensas jornadas de trabalho. “Temos que transformar o turismo em um ambiente cada vez mais inclusivo e de grande oportunidade de crescimento profissional”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens de SP.

De forma presencial no Vale do Anhangabaú entre os dias 12 a 16 de agosto, o mutirão é uma iniciativa da Setur-SP e da União Geral dos Trabalhadores (UGT), ao lado de mais 10 parceiros do setor. Acontece simultaneamente ao Mutirão Nacional de Empregos 2024 e oferece oportunidades para candidatos a vendedores de agências de viagem, recepcionistas de hotéis, cozinheiros e garçons, trabalhadores ligados à governança e eventos.

O mutirão inclui orientação profissional para a montagem de currículos, serviços gratuitos de saúde e beleza, além de qualificação profissional nas áreas de hotelaria, restaurantes e hospitalidade. No ano passado, 30% dos candidatos não tinham o ensino básico completo, de acordo com a UGT. As vagas podem ser cadastradas gratuitamente e continuam ativas de forma virtual depois do evento.

A iniciativa tem a participação do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre outros. O mutirão é uma iniciativa do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos, em parceria com o Instituto Federal de SP (IFSP), que tem realizado um diagnóstico de acompanhamento da empregabilidade para o mercado de turismo e eventos no estado de SP. Também são parceiros o Sebrae-SP, Senac-SP, Abav-SP, BBTur, Abrasel, Univale, Sistema Nacional de Empregos (Sine), ABIH-SP, Sindirest Bares, Abrasel entre outros.