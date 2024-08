Fuvest: inscrições começam nesta segunda (19) e guias ajudam alunos a conhecer carreira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pela prova de seleção para os cursos da USP, lançou os Guias de Jornada e de Carreiras e Cursos para auxiliar os candidatos que vão participar do concurso vestibular de 2025. As publicações, que podem ser acessadas neste link, listam todos os cursos oferecidos pela USP, divididos em três categorias: ciências humanas, ciências biológicas e ciências exatas. Além disso, trazem as informações sobre o processo, incluindo datas, documentos necessários, programa das disciplinas, formato das provas e etapas de matrícula referentes ao Vestibular 2025.

Com o objetivo de auxiliar o candidato a decidir sua futura profissão, o Guia de Carreiras e Cursos traz um detalhamento sobre cada curso, incluindo informações como o local do campus, período das aulas, duração total em semestres e a quantidade de vagas disponíveis em cada campus.

O Guia de Jornada esclarece os processos burocráticos que envolvem a inscrição e a realização das provas e matrículas. Além disso, contém um passo a passo de todas as etapas referentes ao vestibular: inscrição, definição da carreira pretendida, pagamento da taxa de inscrição, documentos necessários, data e local de prova, duração e conteúdo da prova, objetos que não podem ser utilizados pelos candidatos, chamadas para matrículas, lista de espera e questionário socioeconômico.

As publicações são parte de um conjunto de guias. O primeiro, de Inclusão, foi lançado em maio e pode ser acessado clicando aqui. O último, de Provas, que apresenta as informações sobre como se preparar para as provas, foi lançado nesta segunda-feira (19). Também foi lançado um Guia Dinâmico de Carreiras e Cursos, com outra forma de acessar informações, disponível neste link.

LEIA TAMBÉM: Conselho Universitário aprova tabela de vagas para o vestibular 2025 da USP

Calendário do Vestibular

As inscrições para as provas da Fuvest começam nesta segunda (19) e vão até o dia 8 de outubro. A taxa é de R$ 211, e a data final de pagamento é também o dia 8 de outubro. O período para solicitação de isenção ou redução da taxa já foi encerrado.

A primeira fase, composta de uma prova de conhecimentos gerais e questões de múltipla escolha, será no dia 17 de novembro. A segunda fase, que inclui uma redação e prova de disciplinas específicas, será nos dias 15 e 16 de dezembro. Alguns cursos, como música, que possuem provas de competências específicas, vão realizá-las nos dias 9 de dezembro e 9 de janeiro, dependendo da carreira.

A primeira lista de aprovados será divulgada no dia 24 de janeiro de 2025. Para mais informações, acesse o site da Fuvest.

Outras formas de ingresso

Para o Vestibular de 2025, a USP disponibilizará um total de 11.147 vagas, distribuídas em três diferentes formas de ingresso. Além da Fuvest, responsável pelo preenchimento de 8.147 vagas, haverá o processo de seleção Enem-USP (que utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio) e o Provão Paulista (avaliação seriada para estudantes de escolas municipais e estaduais da rede pública de São Paulo). Ambos dispõem de 1.500 vagas cada. Confira mais informações sobre as vagas neste link.

Para saber do calendário do Enem-USP acompanhe a página neste link. Para ter informações do Provão Paulista clique aqui.