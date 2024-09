Número de unidades do Bom Prato Móvel cresce 66% no estado de São Paulo

Cerca de 80 pessoas aguardavam em fila, às 10h40, na rua Tonga, em Mogi das Cruzes, no último dia 28 de agosto, pela chegada do caminhão do Bom Prato Móvel, veículo que leva diariamente refeições balanceadas e de qualidade para serem entregues mediante o pagamento de R$ 1. Ao todo, existem 45 caminhões do tipo no estado de São Paulo, 18 deles inaugurados durante a atual gestão, um crescimento de 66%. Só no primeiro semestre deste ano, os veículos serviram cerca de 1,9 milhão de refeições.

A cerca de sete quilômetros do ponto de distribuição da rua Tonga, o preparo do almoço começa às 5h na unidade fixa do Bom Prato no centro de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Lá, 20 funcionários, orientados pela nutricionista Viviana Maciel, cozinham 1.400 almoços por dia, 1.100 para servir no local e 300 para abastecer o Bom Prato Móvel. Cerca de 44 das 75 unidades fixas também produzem marmitas para o serviço do Bom Prato Móvel. “A mesma comida servida na unidade é a oferecida no Bom Prato Móvel. Tiramos apenas a salada, para não murchar”, explica Viviana Maciel.

