Governo de SP inicia leilões de imóveis com mais modernização e transparência

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD), passa a adotar a Nova Lei de Licitações e Contratos (NLLC) 14.133/21 para realizar leilões de imóveis pertencentes ao Patrimônio Público, com mais modernização e transparência. Exclusivamente através do meio eletrônico e do site de um leiloeiro credenciado, o primeiro lote de leilões com este sistema teve o edital publicado nesta quarta-feira (11), com base no decreto 68.422/24.

“A transformação digital em curso, em São Paulo, torna o Estado desburocratizado e mais ágil para toda a sociedade. Ao disponibilizar estes imóveis, que têm alto custo de manutenção, vamos gerar recursos para o Governo investir em políticas públicas de forma transparente e eficaz”, afirma o secretário de Gestão e Governo Digital (SGGD), Caio Paes de Andrade.

