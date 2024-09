Detran-SP anuncia 4,6 mil veículos para retirada no litoral e na capital

Por meio de cinco editais publicados no dia 13 de setembro no Diário Oficial do Estado (DOE), o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) notifica a proprietários a disponibilidade de 4.622 veículos para retirada nas cidades em que foram apreendidos. São 1.379 veículos no litoral, em Caraguatatuba (640 unidades), Ilhabela (196), São Sebastião (381) e Ubatuba (162), além de uma nova leva na capital paulista (3.243). Para resgatar um veículo, é preciso arcar com os débitos a ele associados – do contrário, o automóvel segue para leilão. Os veículos ficarão inteiramente à disposição por 10 dias, ao fim dos quais passam a ser considerados para leilão (veja mais abaixo).

Em cada edital, é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada – com placa, número do chassi, marca e modelo – e o endereço dos pátios onde se encontram. Além dos proprietários, podem requisitar os veículos agentes financeiros, arrendatários, entidades credoras ou quem se sub-rogue no direito a eles. Segundo a Resolução 623/2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), para reaver o veículo é preciso quitar os débitos pendentes – inclusive o valor da remoção e estadia no pátio – e regularizá-lo.

