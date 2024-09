SP supera 100 mil imóveis regularizados com entrega de 706 títulos na capital

O governador Tarcísio de Freitas entregou, nesta sexta-feira (20), títulos de regularização de imóveis a 706 famílias do conjunto habitacional Guaianases C, na Zona Leste de São Paulo. Com isso, a atual gestão ultrapassa 100 mil imóveis regularizados desde 2023, totalizando 100.222 residências e R$ 390,8 milhões investidos, e reafirma o compromisso de levar desenvolvimento e dignidade para a população paulista.

“Estamos celebrando aqui uma marca que é a entrega de 100 mil títulos. Por isso, essa entrega de hoje não poderia ser em um lugar diferente, tinha que ser na zona leste da capital, um lugar que foi construído e erguido pela comunidade”, afirmou Tarcísio. “É um dia muito especial para nós. Sem o título, o sonho da casa própria não fica completo. E nós vamos entregar muito mais títulos pelo estado”, acrescentou o governador.

