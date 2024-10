Veja lista de 12 mil nomeados no concurso de professores da rede estadual de SP

O governo de São Paulo publicou na edição desta sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado a lista dos 12 mil primeiros nomeados do concurso público para professores dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio realizado no segundo semestre de 2023. A lista está disponível para consulta neste link. O concurso prevê o chamamento total de 15 mil profissionais.

Com a nomeação oficializada, esse grupo de docentes está apto a participar do processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025 nas escolas e nas 91 Diretorias de Ensino previsto para o fim deste ano.

