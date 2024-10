Governo de SP concede Ordem do Ipiranga ao Arcebispo Metropolitano Odilo Scherer

O governador Tarcísio de Freitas entregou na noite desta terça-feira (1), na Sala São Paulo, na capital, a Ordem do Ipiranga ao Cardeal Odilo Pedro Scherer, Arcebispo de São Paulo. A honraria é a mais elevada concedida pelo Estado de São Paulo e é entregue a cidadãos, brasileiros ou estrangeiros, em reconhecimento aos serviços prestados ao povo paulista e também por méritos pessoais. O evento também celebra os 70 anos da Catedral Metropolitana de São Paulo.

“Para nós é uma alegria especial, celebrar a nossa Catedral, que é uma referência para a cidade de São Paulo e marca a presença da Igreja na nossa cidade. A história de São Paulo começa no Pateo do Collegio e tem a ver com a evangelização”, afirmou o governador. “E hoje nós temos a oportunidade de homenagear Dom Odilo, que tem uma trajetória muito bonita na Igreja, já passou por várias missões e empresta para nós competência, talento, profissionalismo, dedicação e amor ao próximo”, completou Tarcísio.

