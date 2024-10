Estado de SP realiza o Poupatempo do Exportador para incentivar exportações de empresas

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) e a InvestSP – agência de promoção de investimentos do Governo de São Paulo, vinculada à pasta – realizam, no dia 13 de novembro, a 11ª edição do Poupatempo do Exportador. Em 2024, o evento será presencial e, pela primeira vez, acontecerá na sede da SDE, na zona oeste de São Paulo. O objeto é criar oportunidades de negócios e aproximar empreendedores, possíveis clientes e parceiros, prestadores de serviços e o poder público para ampliar as exportações do estado de São Paulo, incluindo produtores rurais e empresas de micro, pequeno e médio porte.

“Garantir um ambiente de negócios favorável e promover o aumento das exportações é fundamental para aumentar a competividade das empresas paulistas e incentivar a geração de emprego e renda, uma das diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jorge Lima.

