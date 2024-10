SP faz mutirão de atendimento a mulheres em estações de metrô, CPTM e EMTU

A Defensoria Pública de São Paulo oferecerá atendimento jurídico gratuito para mulheres nas estações da CPTM e metrô e em terminais da EMTU. A ação será realizada no dia 9 de outubro em celebração ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama. A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo participa da iniciativa.

O atendimento ocorrerá das 10h às 15h em três locais estratégicos da cidade: na Estação Brás da CPTM, na Estação Vila Prudente da Linha 15-Prata do Metrô e no Terminal Jabaquara da EMTU. Na Estação Brás, as pessoas serão atendidas na van da Defensoria Pública, garantindo conforto e acessibilidade para todas as interessadas.

Leia reportagem completa na Agência SP