Outubro Rosa: veja como agendar exame de mamografia em SP de forma gratuita

O Governo de São Paulo reforça no Outubro Rosa a conscientização sobre o câncer de mama e a importância da realização da mamografia e do cuidado com a saúde da mulher. Entre janeiro e julho deste ano, foram realizadas 761.995 mamografias em todo estado de São Paulo. O exame é a principal ferramenta para a detecção precoce da doença.

As mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos que nunca realizaram mamografia ou fizeram há mais de 2 anos podem marcar seus exames sem a necessidade de pedido médico, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde. Neste caso, basta apresentar um documento com foto e o cartão SUS.

Leia a reportagem completa na Agência SP