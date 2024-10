SP recebe empresários alemães interessados em ampliar tecnologia verde

O Governo de São Paulo recebeu nesta quinta-feira (10) uma delegação de 20 empresários alemães da Baviera interessados em ampliar as relações bilaterais no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, com foco em tecnologia verde.

A comitiva, liderada por Tobias Gotthardt, secretário de Estado do Ministério de Assuntos Econômicos, Desenvolvimento Regional e Energia da Baviera, foi recebida pelo vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, no Palácio dos Bandeirantes.

Durante o encontro, o vice-governador destacou o potencial do estado de São Paulo para liderar a transição energética no Brasil, ressaltando que o estado paulista é o maior produtor de cana-de-açúcar, açúcar e etanol do mundo.

“São Paulo tem total capacidade de ser protagonista na transição energética”, afirmou o vice-governador, ao apontar que o estado também avança na produção de hidrogênio verde e na economia circular, setores que foram pontos centrais de interesse da comitiva.

Uma das iniciativas de destaque apresentadas foi o projeto inovador que transforma etanol em hidrogênio. “Estamos implementando a primeira estação experimental de abastecimento de hidrogênio renovável a partir de etanol do mundo”, comentou o vice-governador, reforçando que a iniciativa não só reduzirá as emissões de carbono, mas também servirá como um modelo de sustentabilidade e economia circular.

Os empresários alemães mostraram grande interesse no potencial de São Paulo, especialmente nas áreas de transição energética e sustentabilidade. Segundo o vice-governador, o encontro foi produtivo e abriu possibilidades para futuras colaborações. “Esse primeiro contato foi muito importante e abre portas para parcerias promissoras, e reforça o compromisso de São Paulo em atrair investimentos que promovam a inovação e o crescimento sustentável”, concluiu.

A reunião marcou um passo importante na aproximação entre São Paulo e a Baviera, alinhando esforços em prol da tecnologia verde e da economia sustentável, áreas de interesse mútuo para o desenvolvimento de soluções que impactem positivamente o meio ambiente e a economia global.

O encontro também contou com as presenças do parlamento alemão e dos secretários executivos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Juliana Cardoso; da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Stephanie Costa; e do Presidente da Invest-SP, Rui Gomes.