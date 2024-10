Nova carreira de professor garante aumento de salário e evolução profissional

O Governo de São Paulo vai regulamentar as regras de evolução da Nova Carreira Docente direcionada ao magistério da rede estadual paulista. A regulamentação dá mais segurança aos servidores interessados na migração do plano de carreira. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em março de 2022 e entrou em vigor em junho do mesmo ano.

O anúncio foi feito durante evento na Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega, na capital paulista, que reuniu o vice-governador Felicio Ramuth, o secretário da Educação Renato Feder, ingressantes do concurso público para docentes do Ensino Fundamental II e Médio e diretores de unidades com melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 em homenagem ao Dia dos Professores.

Leia a reportagem completa na Agência SP