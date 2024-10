Rota completa 54 anos e intensifica ações para o combate ao crime organizado em SP

As Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) comemoraram nesta terça-feira (15) os 54 anos de criação da unidade com uma nova diretriz de atuação operacional para intensificar as ações de apoio e enfrentamento ao crime organizado em São Paulo. A solenidade no 1º Batalhão de Polícia de Choque contou com a participação do governador Tarcísio de Freitas e homenageou autoridades que contribuíram e apoiaram as atividades da tropa especializada da PM.

“Algumas unidades, ao longo da sua história, criam tradição e alma. A Rota é uma delas e faz a diferença no combate ao crime organizado, trazendo segurança para nossa sociedade”, afirmou o governador. “Quem passa por aqui tem que sentir orgulho. Estamos falando da proteção de um estado que representa 1/3 do PIB nacional. São 44 milhões de brasileiros vivendo em território paulista”, disse Tarcísio.

Leia a reportagem completa na Agência SP