SP aposta na transição energética como fundamento para o desenvolvimento econômico

O governador Tarcísio de Freitas participou, nesta segunda-feira (21), na capital, do Fórum Transição Energética, promovido pela Revista Veja. Durante o evento, reiterou a importância da transição energética como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico do estado. De acordo com o Plano Estadual de Energia 2050, há uma expectativa de investimento de quase R$ 20 bilhões por parte da iniciativa privada nesse setor, gerando oportunidades de emprego e renda para os paulistas.

“O estado de São Paulo tem um grande patrimônio chamado cana-de-açúcar. Boa parte do nosso plano vem a partir desse ciclo, que conseguimos aproveitar em sua plenitude. Vai nos fornecer não só etanol de primeira, mas também de segunda geração, além de fertilizantes, biogás, biometano, hidrogênio que vem a partir da reforma do etanol e o combustível sustentável de aviação”, afirmou o governador.

