Outubro Rosa: Estado institui plano ‘São Paulo Por Todas com Saúde’ e incentiva exames

O governador Tarcísio de Freitas publicou nesta terça-feira (29), no Diário Oficial do Estado, decreto que institui o Plano Estadual “São Paulo Por Todas com Saúde”, para incentivar as mulheres a adotarem os exames preventivos como parte essencial de sua rotina de cuidados com a saúde e o bem-estar. O planejamento estabelece a organização de atividades informativas e de conscientização, como palestras, workshops e divulgação de canais de atendimento, e também medidas como o abono de um dia de trabalho para que as funcionárias da gestão pública estadual possam realizar exames.

“Em geral, as pessoas esquecem de cuidar do que é o mais importante, que é a própria saúde. Para mudar esse quadro, assinamos esse decreto para que, na administração pública, que é onde podemos estimular, tenhamos um dia dedicado onde as mulheres poderão agendar e fazer seus exames, sem que essa dispensa seja descontada de seus vencimentos”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas. “É uma forma de incentivar a prevenção. Atuamos onde temos governança, mas também para estimular a iniciativa privada a fazer o mesmo”, reforçou.

