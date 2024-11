Black Friday: Procon-SP terá reforço de postos todas as sextas de novembro

O Procon-SP terá uma série de postos espalhados pelo estado de São Paulo para orientar consumidores e fornecedores no período da Black Friday. O objetivo é reduzir a quantidade de problemas e reclamações formalizadas na plataforma do Procon.

“O Procon-SP vem investindo bastante na prevenção e na orientação de fornecedores e consumidores, com o objetivo reduzir as reclamações e melhorar as relações de consumo em todo o estado. E continua acompanhando os grandes eventos para evitar práticas abusivas e o não cumprimento do Código de Defesa do Consumidor”, afirma Luiz Orsatti Filho, diretor Executivo do Procon-SP.

