SP alcança mais de R$ 300 bi em investimentos e previsão de 50 mil vagas de emprego

O Governo de São Paulo atingiu a marca de mais de R$ 300 bilhões contratados em investimentos neste ano, valor impulsionado pela Maratona de Leilões que acaba no próximo dia 28 com a concessão da Nova Raposo. O valor é mais da metade dos R$ 500 bilhões previstos até o fim de 2026 em parcerias com empresas privadas via Programa de Parcerias de Investimentos (PPI-SP). A expectativa é que ao menos 50 mil vagas de emprego, diretas e indiretas, sejam geradas nos próximos anos apenas com a construção de novas estradas e transporte ferroviário.

“Estamos apostando muito no capital privado. É mais um passo do nosso São Paulo na Direção Certa. O principal legado dessa administração vai ser a diminuição do Estado, o fortalecimento da regulação, as concessões e tudo aquilo que dá capacidade para fazer São Paulo ir para frente”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

