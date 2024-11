Estações do Metrô, CPTM e EMTU recebem ações de saúde no Novembro Azul

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, promove ações em alusão ao Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Uma exposição informativa ocupará, até o dia 29 de novembro, as estações Sé, do Metrô, Palmeiras-Barra Funda, da CPTM, e Terminal Metropolitano Diadema, da EMTU.

Este ano, a campanha tem como tema central “Saúde do Homem, Cada Passo Conta”, que mostra como os homens podem sair do labirinto da dúvida com informação e cuidado. A mensagem da campanha é destacada nos cartazes que mostram a jornada do paciente em dez passos, ilustrando de forma educativa desde a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento, até a reabilitação e cuidados paliativos do câncer de próstata, assim como a questão do acesso à saúde.

