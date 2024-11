IML inaugura serviço especializado na Casa da Mulher Brasileira

O Instituto Médico Legal (IML) inaugurou, nesta segunda-feira (25), um serviço especializado dentro da Casa da Mulher Brasileira (CMB) para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto prevê a realização de exames de perícia para constatação de lesão corporal e o aumento da produção de provas técnicas nos casos atendidos pela CMB, em que haja necessidade de requisição de corpo de delito.

A criação do serviço especializado representa um avanço no reconhecimento da gravidade e combate à violência contra a mulher. “Com uma equipe composta por médicas-legistas especializadas em casos de violência contra a mulher, doméstica e familiar, garantimos um atendimento multidisciplinar, integrado e completo, evitando deslocamento desnecessário, revitimização e impunidade”, disse a médica-legista e assistente técnica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo, Mariana Ferreira, uma das responsáveis pela implementação do serviço pela Polícia Científica.

