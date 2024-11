SP na Direção Certa: Governo Digital e Detran iniciam modernização da administração

A Secretaria de Gestão e Governo Digital (SGGD) e o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) serão os primeiros órgãos do Governo de São Paulo a passarem pela reforma administrativa aprovada neste ano para reestruturar cargos em comissão. A proposta, regulamentada em agosto, tem o objetivo de tornar a gestão mais enxuta e eficiente, um dos pilares do programa SP na Direção Certa.

Os decretos para o início das reestruturações nas duas pastas foram publicados no dia 14 de novembro no Diário Oficial, com vigência da reformulação a partir de 1º de janeiro de 2025.

