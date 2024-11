Governo de SP entrega nova escola estadual em Mogi Guaçu e amplia oferta de vagas

O governador Tarcísio de Freitas entregou nesta quarta-feira (27) o novo prédio da Escola Estadual Professor Geraldo Sorg, em Mogi Guaçu. As novas instalações começam a funcionar a partir do ano que vem e são uma demanda importante da comunidade escolar da cidade, já que, por mais de dez anos, os alunos das redes públicas estadual e municipal compartilhavam o mesmo espaço. Com a nova edificação, a escola amplia o atendimento com mais 415 novas vagas: de 215, saltam para 630.

“Estamos pensando no futuro e porque de fato acreditamos que educação é um vetor de transformação. E um equipamento de qualidade faz a diferença. Esse distrito vai ter a tranquilidade de ter uma escola para atender da melhor forma possível seus filhos e netos, para que eles possam ganhar as ferramentas que são necessárias. Nós vamos trabalhar muito para levar infraestrutura e melhorar ainda mais o currículo e levar incentivos corretos, para que a gente possa entregar o que há de melhor para esses jovens”, afirmou o governador.

Leia a reportagem completa na Agência SP