USP abre inscrições para processo seletivo que usa a nota do Enem

Quem pretende usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para concorrer a uma vaga nos cursos de graduação da USP já pode se inscrever a partir desta quarta (27), no site do processo seletivo neste link, na área do candidato. O Enem-USP 2025 oferece 1,5 mil vagas em diversos cursos e faz a seleção com base nos resultados obtidos pelos candidatos no Enem 2024. As inscrições se encerram no dia 20 de dezembro, data que também é o prazo para o pagamento da taxa de inscrição de R$ 11.

Ficam isentos da taxa de inscrição os candidatos que obtiveram isenção da inscrição no concurso vestibular Fuvest 2025, os que estiverem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Leia a reportagem completa na Agência SP