Nova Raposo e Rota Sorocabana preveem passagens de fauna nas estradas paulistas

Os projetos de concessão à iniciativa privada da Nova Raposo e Rota Sorocabana preveem a implementação de soluções para mitigar acidentes envolvendo animais silvestres em rodovias. As medidas incluem passagens aéreas e subterrâneas nos trechos das rodovias paulistas em 27 cidades paulistas. Essas iniciativas visam proteger a fauna local e garantir maior segurança para os motoristas.

As concessionárias CCR e EcoRodovias (que venceram os leilões da Rota Sorocabana e Nova Raposo, respectivamente) serão responsáveis por elaborar estudos anuais abrangentes para identificar e reduzir atropelamentos de fauna nas rodovias paulistas. Esses estudos serão encaminhados para análise da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

