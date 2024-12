Estado de SP vai contratar obras da Linha 19-Celeste para ligar Guarulhos a capital

O Metrô de São Paulo vai contratar as obras de implantação da Linha 19-Celeste, que vai ligar o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú, na capital paulista. A empresa está elaborando o edital para iniciar ainda no primeiro trimestre de 2025 o processo licitatório de contratação do projeto executivo, implantação de sistemas e das obras civis de 17,6 km de vias, 15 estações e um pátio de manutenção.

A meta é assinar os contratos e começar a elaboração dos projetos executivos até o fim de 2025, possibilitando o início das obras em 2026. Após o início da construção, as obras devem ser concluídas em até 72 meses.

