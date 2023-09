População pode participar de Consulta Pública do Plano Diretor até 14/10

Olga Liotta

Divulgação

Moradores de Osasco já podem participar da Consulta Pública do Plano Diretor do município, que é um conjunto de diretrizes que deverão ser seguidas pela Prefeitura nos próximos 10 anos. O formulário estará disponível até o dia 14 de outubro e pode ser acessado na Plataforma Participa Osasco, da Secretaria de Planejamento e Gestão: https://participa.osasco.sp.gov.br.

A Consulta Pública visa acolher a opinião e sugestão dos munícipes sobre temas como direitos humanos, as ferramentas de participação social na administração pública, o ordenamento territorial, as regras para a habitação, a construção e manutenção dos espaços públicos, a preservação do patrimônio histórico e cultural de Osasco e mobilidade urbana, por exemplo.

Na Plataforma Participa Osasco o cidadão pode acessar também o relatório do Diagnóstico da Cidade de Osasco e a Minuta do Plano Diretor de Osasco.

Serviço

Consulta Pública do Plano Diretor

De 14/9 a 14/10

Acesso à Plataforma Participa Osasco: aqui

Veja aqui o Diagnóstico da Cidade de Osasco

Minuta: Plano Diretor de Osasco

Formulário da Consulta Pública aqui