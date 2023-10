Palestra capacita 1200 integrantes do Programa Recomeçar

Olga Liotta

Entre 17 e 19/10, no Auditório do Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação, mais de 1200 membros ativos do Programa Recomeçar, da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) da Prefeitura de Osasco, participaram da palestra “Seja um Empreendedor com Atitude Certeira”. O evento foi realizado em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e ministrado pela consultora da entidade, Kelly Maria L. Moura.

Foram em média, 300 pessoas por período, entre manhã e tarde. Após a palestra, os trabalhadores darão início a um curso gratuito de 80 horas em uma das três áreas disponíveis: Administração, Logística e Portaria.

Tanto a palestra quanto os cursos fazem parte das iniciativas do Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social da Setre, visando garantir a atualização constante dos participantes, preparando-os para o mercado de trabalho ao término do contrato do Recomeçar.

O diretor do Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social, Fábio Garcia Rodrigues, destacou a importância da iniciativa. “Com o crescente número de empreendimentos emergentes na região de Osasco, particularmente nas áreas de Logística, Portaria e Administração, nossa equipe realiza pesquisas sobre os setores com maior demanda por mão de obra. Posteriormente, concentra-se em capacitar os participantes, reforçando suas habilidades e conhecimentos relevantes para prepará-los para futuras oportunidades de emprego”.

Entre os participantes, Camila A. Leite, 45 anos, lotada na Procuradoria Geral do Município (PGM), estava há dois anos desempregada, mas hoje sente-se mais confiante “O programa me possibilita manter minha família e minhas contas em dia. Optei por me inscrever no curso do módulo Administrativo, pois é uma área com a qual me identifico mais. Esta é uma oportunidade excelente que nos permite crescer e buscar melhores posições no futuro”, comentou.

O secretário da pasta, Gelso Lima, acompanhado do secretário adjunto Tadeu Neves e o chefe de Gabinete da Setre, Rodolfo Alberto da Silva, reforçou, durante os encontros, a importância do programa Recomeçar.

“Gostaria de reiterar a importância crucial do programa Recomeçar. É essencial que todos vocês busquem constantemente aprimorar suas habilidades. Reconhecemos que uma parte significativa dos participantes, ao término do contrato, poderá buscar oportunidades terceirizadas, enquanto outros se inserirão diretamente no mercado de trabalho. Portanto, é nossa responsabilidade prepará-los adequadamente para enfrentar esses desafios. Acreditamos que os cursos oferecidos serão fundamentais nesse processo, capacitando-os para alcançar conquistas futuras e se destacar no competitivo mercado de trabalho.”

Além do Recomeçar, destaca-se também outra vertente do programa conhecido como “Começar”. Este segmento é direcionado a grupos distintos de vulnerabilidades sociais, incluindo pessoas em situação de rua, mulheres trans, vítimas de violência doméstica, jovens afrodescendentes com mais de 18 anos, imigrantes e refugiados, e, recentemente, indivíduos com 60 anos ou mais.

O foco do “Começar” é, igualmente, garantir a inclusão no mercado de trabalho e promover a autonomia dos participantes. Os integrantes iniciam em atividades de capacitação profissional, desempenhando funções laborais no setor público e, semanalmente, participando de cursos de aprimoramento profissional.

Serviço

O Departamento de Qualificação Profissional e Inclusão Social, em parceria com a Fatec Osasco, oferece cursos gratuitos à população de qualificação profissional e também de informática básica, que podem ser feitos à distância ou presencial.

As inscrições para os cursos online devem ser feitas no link: www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br. É preciso criar login. Para se inscrever basta acessar a pasta do curso de interesse e seguir as instruções. Depois é só esperar a data da liberação do conteúdo para estudar.

Os mesmos cursos, com carga de 20 horas, são oferecidos presencialmente nos centros de qualificação profissional da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, nos seguintes endereços:

Centro (Rua Minas Bogasian, 291),

Unidade Sul (Avenida Sarah Veloso, 106, 2º andar, Jardim Santo Antônio) e,

Unidade Norte (Avenida Presidente Costa e Silva, 372, 1º andar, Helena Maria), com atendimento das 8h às 17h.

Para mais informações sobre inscrições e cursos, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 3683-6689.