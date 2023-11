Obras do novo acesso da Castello Branco a Osasco seguem em ritmo acelerado

Juliana Oliveira

Caio Henrique

As obras do novo acesso da Rodovia Castello Branco a Osasco estão em ritmo acelerado. Agora falta pouco para o tão aguardado “beijo”, quando duas partes da obra feitas separadamente se encontram. Na terça-feira, 28/11, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, o deputado estadual Gerson Pessoa e representantes da CCR ViaOeste, concessionária que administra a rodovia e é a responsável pela obra, fizeram uma visita técnica no local.

A nova alça de acesso ligando a Rodovia Castello Branco à Avenida Fuad Auada é esperada pelos osasquenses há mais de 20 anos. Quando entregue, a ponte com 600 metros de comprimento e duas pistas passando sobre o Rio Tietê, desafogará o trânsito na região central do município e garantirá mais agilidade no fluxo de veículos que saem e chegam à cidade.

De acordo com o prefeito Rogério Lins, a previsão é que a obra seja entregue entre fevereiro e março de 2024, durante a programação de aniversário de 62 anos de emancipação político-administrativa de Osasco. “Nosso sonho está virando realidade. Está quase pronta a nova entrada de Osasco. Muitos duvidaram, mas com humildade e muito trabalho, conseguimos. Depois de mais de 20 anos de lutas, a nova entrada será entregue. Essa é uma obra importantíssima, que dará mais qualidade de vida e melhorar a mobilidade urbana não só em Osasco, mas em toda a região”.

Acompanharam a vistoria os secretários municipais Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras), Lau Alencar (Transporte e Mobilidade Urbana), Sérgio Di Nizo (Governo), Ribamar Silva (Casa Civil) e Fábio Grossi (Chefe de Gabinete).