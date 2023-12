Osasco recebe pela primeira vez a Virada Inclusiva do Estado de São Paulo

Elisangela da Silva

Fernanda Cazarini

A Sala Luiz Roberto Claudino (Sala Osasco, anexa ao Paço Municipal) recebeu nesta terça-feira, 05/12, a Parada Cultural PcD de Osasco, que integra o programa de atividades da edição 2023 da Virada Inclusiva do Estado de São Paulo. O evento foi realizado pela Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (SEPcD) da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo (CultSP) e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD). Também prestigiou o evento o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Eder Máximo.

No último dia 03 de dezembro foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e com o tema “Vozes Unidas, Direitos Iguais! ”, é a primeira vez que a cidade de Osasco participa de uma edição da Virada Inclusiva, que terá ações em outros municípios pelo estado e mais de 300 atividades culturais, esportivas e de lazer.

O público presente na Sala Osasco assistiu à apresentação do cantor Calebe Teixeira, da Banda Clap (formada por pessoas com deficiência visual), que apresentou em repertório músicas nacionais. Na sequência, a Companhia de Teatro La Luna encenou a peça ‘Circo de Los Pies’, que encantou a plateia.

A entrada de Osasco na Virada Inclusiva foi comemorada pelo secretário executivo municipal da Pessoa com Deficiência, Salomão Júnior, que ressaltou a importância da parceria entre as secretarias. “Juntos fazendo com que todos e todas possam ter oportunidades e acesso à cultura, lazer e desenvolvimento”.

Em sua fala, a coordenadora de desenvolvimento de Programas, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Nedavaska, que representou o secretário estadual da pasta, Marcos da Costa, agradeceu à entrada de Osasco na Virada Inclusiva. “Quero agradecer por Osasco abraçar com a gente a Virada Cultural. Fiquei sabendo que é a primeira vez que acontece aqui então que seja a primeira de muitas”, destacou.