Flamengo enfrenta Náutico neste sábado, no Estádio do Rochdale

Por: Giane Vieira

Fotos: Dado Rodrigues / G.O. Audax

Osasco Audax está eliminado da Copinha e o time rubro-negro se classifica, com 100% de aproveitamento para a próxima fase. Neste sábado, 13/1, às 21h30, o jogo continua no Estádio José Liberatti, no Rochdale. Flamengo, que ficou no primeiro lugar do Grupo 19, agora enfrenta o Náutico, segundo colocado do Grupo 20. Os ingressos serão disponibilizados por meio do site Sympla.

Esse foi o resultado do jogo ocorrido na tarde da última quinta-feira, 11/1, no estádio José Liberatti, em Osasco, que recebeu mais dois jogos pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo grupo 19.

O primeiro jogo foi São José (RS) e São Bento (Sorocaba). Os gaúchos abriram o placar na reta final do primeiro tempo, mas os paulistas empataram antes do intervalo.

No segundo tempo, o jogador Daniel aproveitou um erro do goleiro Luiz Guilherme para abrir a vantagem novamente para o São José. Porém, os paulistas conseguiram empatar novamente. A partida foi definida aos 37 minutos com Thiago Tinoco que puxou o contra-ataque e definiu por 3 a 2 para o São José, se classificando para a próxima fase.

O técnico do São José, Geovani Oliveira, comentou sobre a atuação do time “Foram três jogos difíceis, mas conseguimos dar conta do recado. Agora é descansar um pouco e pensar na próxima fase. Quero agradecer todos pela recepção em Osasco, a federação paulista e a equipe da Secretaria de Esporte, nos sentimos em casa nesses 8 dias de estadia”.

O segundo jogo foi entre Osasco Audax e Flamengo. Para o time osasquense só a vitória iria garantir a classificação. No primeiro tempo, os times estavam igualados jogando de forma equilibrada, mas os osasquenses não foram felizes nas finalizações.

Aos três minutos de jogo, Osasco Audax levou perigo ao adversário, com uma falta cobrada por Yan, mas passou por cima do travessão. Logo após, aos 8 minutos, voltou a atacar com um chute de Leonan que passou raspando a trave do goleiro do Flamengo.

Porém, o time dos cariocas impôs mais ritmo e aos 33 minutos do primeiro tempo emplacou 1 x 0 com o artilheiro Werton. No segundo tempo, aos 25 minutos, Weliton finalizou mais uma bola para o time carioca.

O Flamengo, time favorito da chave, fez “jus” ao mérito. O rubro-negro fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

Sendo assim, com esses resultados, o Flamengo se classificou na primeira colocação para a segunda fase, totalizando nove pontos somados. E o São José conquistou a segunda vaga do Grupo 19, acumulando seis pontos.

A Copinha termina no dia 25 de janeiro, quando é comemorado aniversário da capital paulista. O local da final ainda não foi divulgado.

Serviço

Copa São Paulo – 2024 / 4 Rodada

Flamengo x Náutico

Estádio Municipal José Liberatti

Avenida Brasil, 1361 – Rochdale

Ingresso gratuitos: https://www.sympla.com.br/evento/copa-sao-paulo-2024-4-rodada/2305330