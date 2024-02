Hospital da Criança e da Mulher será o primeiro da região

Arquivo SECOM/PMO

O Hospital da Criança e da Mulher, que será nomeado como Hospital Dr. Celso Giglio, está em fase final de obras na Avenida Getúlio Vargas, 807, no Jardim Piratininga. A unidade será a primeira da região com essa configuração, ou seja, voltada para a saúde da criança e da mulher.

A unidade que terá 3 salas de Centro Cirúrgico, 10 leitos de UTI, 6 leitos de Enfermaria, 10 leitos de Enfermaria Lactante, Setor de Aleitamento Materno (doadoras), 8 leitos de Enfermagem Cirúrgica, 8 Leitos de Enfermagem de Adolescentes, 8 consultórios, setor de Emergência, Apoio, Sala de Raio X, Sala de Tomografia, Sala de Espera, Apoio Cirúrgico, Setor Administrativo, entre outros, ocupa uma área de 2.675 m².

Esse novo equipamento de saúde reforçará a rede municipal, que ganhou novos leitos e espaços após a pandemia da covid-19. Isso porque a administração preferiu investir em equipamentos próprios a construir hospital de campanha, com a certeza de que os beneficiários seriam os munícipes.

Durante a pandemia, os prontos-socorros do Santo Antônio e do Helena Maria foram transformados em Centros de Terapia Intensiva da Covid. O pronto-socorro do Jardim D’Abril foi transformado em hospital de retaguarda, ganhando 30 leitos. Além disso, a Policlínica Zona Norte funcionou como hospital de campanha, iniciando com 70 leitos e condições de abrigar até 300 leitos. Esses equipamentos agora retomaram os atendimentos e os investimentos continuaram para a cidade.

Os investimentos da administração não param por aí. Osasco construiu a primeira Unidade Básica de Saúde no Jardim Bonança. Localizada na Rua Gilson Nardoni Rodrigues, 147, a UBS Eliomar Reis de Oliveira conta com 15 salas de atendimento para consultas com clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, psicólogo, além de atendimento de enfermagem, Estratégia Saúde da Família, acolhimento multiprofissional, imunização, curativo, medicação, nebulização, farmácia para dispensação de medicamentos, fraldário, sanitários, recepção e outros ambientes.

A administração também entregou o Pronto-Socorro Osmar Mesquita, no Jardim Helena Maria, totalmente reformado; está reconstruindo a UBS José Sabino Ferreira, no Jardim Baronesa, a qual será ampliada, ganhando o dobro de consultórios da antiga unidade. Também entregou recentemente a UBS Anunciata de Lúcia, no Pestana, reformada. Além dela, a Prefeitura modernizou as UBSs Vila Ayrosa, Novo Osasco, Padroeira, Munhoz Júnior, Vila Menck, Olaria do Nino, Metalúrgicos, Rochdale, Três Montanhas, Jardim Roberto, Jardim Conceição, além de entregar novas unidades (prédios novos ou reconstruídos) nos bairros de Presidente Altino, Jaguaribe e Vila Yara.