Osasco lança novo processo seletivo para vagas em Consultoria para projeto em parceria com a ONU

Por Redação Secom

Divulgação

A Prefeitura de Osasco, por meio do Laboratório de Governo e Pollticas Públicas (Labora) da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), lançou na terça-feira, 30/1, um edital em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para prestação de serviço de consultoria para sistematização e elaboração de projetos executivos para ideias premiadas no Inova Servidor de Osasco. O edital prevê a contratação de um especialista em políticas públicas e pode ser preenchido até o dia 9 de fevereiro. Os interessados podem se inscrever no seguinte e-mail: [email protected] br.

Os candidatos devem enviar currículo em formato PDF e em língua portuguesa. No campo assunto do e-mail deverá constar “Projeto PNUD BRA/22/017 – Edital 01/2024”, para identificação da vaga a que se candidata.

Os arquivos corrompidos ou com defeitos que impeçam a visualização não serão considerados e as candidaturas que não atenderem a tais requisitos serão desconsideradas. Todos os detalhes do edital podem ser conferidos no edital publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), edição 2583 do dia 31/1/2024 – páginas 168 e 169) no site www.osasco.sp.gov.br.

A Seplag, por meio de seu Laboratório de Governo e Políticas Públicas do Município de Osasco (Labora), realizou duas edições do prêmio Inova Servidor, em 2022 e 2023, que premiaram 27 propostas de projetos elaboradas por servidoras e servidores de Osasco para melhorar a qualidade do serviço público por meio da inovação tecnológica e social tendo em vista a Agenda 2030 e os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). As ideias de cocriação e inovação colaborativa para os ODS foram reconhecidas com gratificações em dinheiro.

Agora, o PNUD apoiará a sistematização e a prototipação das ideias premiadas, enquanto algumas delas serão selecionadas posteriormente para processo de aceleração e implementação,

A consultoria pessoa física visa elaborar subsídios técnicos para operacionalização de um conjunto de inovações gerenciais na Prefeitura de Osasco promovendo um ecossistema de inovação no município e a integração entre secretarias, dentro do que prevê o decreto nº 5.151 de 22/07/2004.

O resultado esperado da consultoria inclui um portfólio de projetos executivos para cada uma das 27 ideias apresentadas nas duas edições do prêmio Inova Servidor, incluindo análise de viabilidade de cada uma delas acompanhado por sistematização da metodologia do Prêmio Inova Servidor para futuras edições da iniciativa bem como um programa de capacitação para servidores de forma a subsidiar a implementação dos projetos.

As atividades serão acompanhadas por meio de reuniões periódicas com a equipe da Prefeitura de Osasco e do PNUD para abordar eventuais necessidades de ajustes.

Para mais informações e consultas ao edital e anexos disponíveis, acesse o site do PNUD em https://parceiros.undp.org.br/opportunities