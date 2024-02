Prefeito participa de primeira sessão do ano na Câmara Municipal

Marco Borba

Eduardo Soares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou quinta-feira, 1/2, da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. O ato marca a abertura dos trabalhos do ano do Legislativo na cidade.

O chefe do Executivo compôs a mesa juntamente com o presidente da Casa de Leis, Carmônio Bastos, a vereadora e primeira secretária Cristiane Celegato, que fez a leitura dos ofícios na abertura da sessão, os secretários Sérgio Di Nizo (Governo), Ribamar Silva (Casa Civil), Thiago Silva (Comunicação), Fábio Grossi (chefe de gabinete) e os deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos.

Após a leitura dos ofícios, Lins ocupou a tribuna, cumprimentou a todos os vereadores e munícipes que acompanharam a sessão, e listou algumas ações de governo em diversos setores. Na Educação, por exemplo, falou da construção de creches e parcerias com organizações sociais para zerar a fila de espera no setor, a construção de três Escolas do Futuro (Jardim D’Ávila, Rochdale e Primeiro de Maio). “Chegamos a ter 12 mil crianças esperando por vaga em creche. Na época que falamos que íamos zerar essa fila, muitos disseram que era uma utopia. Mas até o final do primeiro semestre deste ano vamos zerar essa fila. São medidas de impacto social, porque as mães precisam ter um local acolhedor e seguro para deixar seus filhos e trabalhar para ajudar no sustento da família”, disse o prefeito.

Em seguida relembrou a construção e reforma de mais de uma dezena de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para melhor atender a população nos mais diversos bairros da cidade, da zona Sul à Norte. “As UBS do Baronesa foi refeita e a do Piratininga está em fase de reforma. Essas duas unidades estão no calendário de aniversário da cidade (Osasco completa 62 anos de emancipação político-administrativa no próximo dia 19 de fevereiro) e serão entregues em breve. A do Jardim Mutinga também está em reforma e será entregue mais para a frente, mas ainda este ano. Também estamos com as obras do Hospital da Criança e da Mulher em andamento e queremos entregar nos próximos meses. É todo um conjunto de ações para melhorar o atendimento à nossa populalão”.

O prefeito também anunciou a reforma do Hospital e Maternidade Amador Aguiar, obra que será realizada em parceria com a Uninove e a WTorre. “Esse é um projeto que vai me deixar muito orgulho, em uma parceria com a WTorre e a Uninove, vamos ter nova Maternidade Amador Aguiar. Somente na primeira fase serão R$ 18 milhões em investimentos. Termos um padrão de hospital particular. Teremos quartos, banheiros e toda uma nova infraestrutura adequada para atender as mamães e seus bebês”, explicou.

Já em relação à infraestrutura urbana, Rogério Lins pontuou a construção das oito pontes e uma passarela na Transversal Norte, que interligarão o Jardim Canaã, Jardim Aliança e Rochdale (o córrego do Braço Morto do Rio Tietê, que corta os três bairros já está 100% canalizado), e a nova alça de acesso ligando as marginais Tietê e Pinheiros à cidade. A obra, feita pela concessionária CCR, será entregue nos próximos meses. “São obras de mobilidade que trarão muitos benefícios e mais comodidade para a nossa população”, finalizou Lins.