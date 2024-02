Secretaria de Habitação chega a 10 mil títulos de regularização em sete anos

Marco Borba

Eduardo Soares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, participou terça-feira, 20/2, da cerimônia realizada pela Secretaria de Habitação, na Emef Tobias Barreto de Menezes (Vila Ayrosa), de entrega de títulos de regularização fundiária a moradores da área P4 no Jardim Mutinga (21 títulos) e da área O, na Vila dos Remédios (56 títulos).

Os 77 títulos perfazem um total de 150 que serão entregues esta semana na zona Norte da cidade. Quinta-feira, 22/2, 73 moradores da área Esperança, no Jardim Bonança, receberão o documento.

Segundo a Habitação, desde 2017 a atual gestão já entregou 10.036 títulos em diversas áreas da cidade, incluindo os 150 desta semana.

“A entrega desses documentos representa segurança jurídica e tranquilidade às famílias e seus futuros herdeiros”, resumiu Lins, que em seguida pontuou outras ações da Admiminstração na zona Norte nos últimos anos, entre as quais instalação do Hospital Veterinário no Parque Industrial Mazzei (Jardim Baronesa), Hospital da Criança e da Mulher (obras em andamento, no Piratininga), a Fábrica de Cultura (com cursos de qualificação para jovens) e canalização do Braço Morto do Tietê, na divisa entre o Aliança e o Rochdale.

Para o secretário de Habitação, Pedro Sotero, a regularização é uma “herança” que as famílias deixarão para seus filhos e netos. “Sabemos o quanto vocês lutaram pela regularização e que esse era um direito de vocês. Faltava apenas a oficialização em cartório. Agora não serão mais assombrados pelo fantasma da incerteza”, avaliou.

As vizinhas Ester Ferreira dos Santos, 68 anos, e Judite Caetano de Carbalho, 72, contam que foram, juntamente com seus esposos e filhos, os primeiros a ir morar na área O (Remédios) há pouco mais de 40 anos. Eram tempos difíceis, relatam.

“Eu morava na Vila São José e naquela época chegou um momento que não tínhamos mais como pagar um aluguel. Aí tivemos que montar um barraco na área e lá estamos até hoje”, conta Ester, que tem 3 filhos, 4 netos e 3 bisnetos. “Também não consegui mais pagar aluguel e tive que me mudar para lá. Na época eu tinha 6 filhas pequenas. Nem sempre tinha emprego e houve um tempo em que até ia pedir alimento na porta das casas para não passar fome. Hoje é só gratidão e alívio por saber que agora meu terreno está regularizado”, completou Judite. Ao final da cerimônia o prefeito e o secretário entregaram títulos às demais famílias.