Osasco promove “Ação Mulher” na sexta, 8 de março

Seguindo a programação do aniversário de 62 anos de Osasco, a Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde, de Assistência Social, de Emprego, Trabalho e Renda, de Cultura e da Executiva de Política para Mulheres, vai celebrar o Dia Internacional da Mulher (8/3) com o evento Ação Mulher. As atividades serão no Calçadão de Osasco (Rua Antônio Agú, s/n), em frente ao Osasco Plaza Shopping. Serão oferecidos às mulheres serviços de bem-estar, saúde, qualificação profissional e assistência social.

No evento será lançado o Serviço de Agendamento de Consultas Online, voltado exclusivamente para a Saúde Integral da Mulher, da Secretaria de Saúde. Para agendar a consulta é necessário baixar o aplicativo Saúde Osasco e fazer o cadastro. O agendamento online estará disponível a partir do dia 8/03.

O atendimento integral da mulher consiste em uma avaliação geral da saúde da mulher, com a realização de exames preventivos e o encaminhamento para especialistas, quando necessário. Vale ressaltar que o agendamento da consulta pode ser realizado também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Confira os serviços oferecidos pelas secretarias municipais durante a Ação Mulher:

Secretaria de Saúde

Testes rápidos de Hepatite e HVI;

Aferição de pressão arterial;

Orientação sobre contraceptivos e planejamento familiar;

Orientação sobre o combate à dengue.

Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade

Apresentação dos serviços voltados para as mulheres de todas as secretarias (Rede de serviços para as mulheres de Osasco);

Distribuição de material informativo sobre os programas da secretaria da Mulher (Autonomia Econômica e Política das Mulheres, Enfrentamento à Violência de Gênero e Promoção da Diversidade);

Acolhimento e Encaminhamento para os programas voltados para as Mulheres do Município.



Secretaria de Assistência Social

Serviços do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS);

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;

Informações sobre o Programa Nosso Futuro;

Informações sobre a Carteira do Idoso e o Curso de Libras.



Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

Serviço de auxílio sobre a Carteira Digital;

Informações sobre o Cadastro Único;

Orientação sobre vagas de emprego (encaminhamento para o Portal do Trabalhador – Unidade Centro);

Orientação sobre Qualificação Profissional (inscrições em cursos e oficinas);

Informações sobre os Projetos de Encubação (Horta e Artesanato).

Secretaria de Cultura

A Secretaria de Cultura vai promover shows com Nana Guedes e Banda, das 11h às 12h30, e com a banda Ladies Of Rock, das 15h30 às 17h, no Calçadão.

Serviço

Ação Mulher – Dia Internacional da Mulher

Data: 08/03

Local: Calçadão de Osasco (Rua Antônio Agú, s/n)

Horário: das 8h às 17h