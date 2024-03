Osasco terá Instituto Federal e novos equipamentos na área da Saúde

Marco Borba

Secom

Osasco teve esta semana dois projetos aprovados no Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), do governo federal, que em breve trará inúmeros benefícios aos munícipes.

Um dos projetos garantiu a construção na cidade de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, que oferece gratuitamente ensino médio, cursos técnicos de qualificação profissional, graduação e pós-graduação.

O outro resultará na construção de duas novas Unidades Básicas de Saúde (Jardim Umuarama e Jardim Aliança), um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPs), no Jardim Piratininga, um Centro Esportivo Comunitário (Jardim Conceição) e a entrega de três novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo o secretário municipal de Planejamento e Gestão, Éder Máximo, com a aprovação no Novo PAC, as propostas visando a construção das UBSs, o novo CAPs, e o Centro Esportivo e Comunitário seguem agora para apreciação técnica da Caixa Econômica Federal (CEF), que acompanha os projetos que envolvem obras.

De acordo com o secretário, em relação às ambulâncias, o município aguarda informe do Ministério da Saúde sobre as próximas etapas para que a execução das aquisições seja iniciada.

Em relação ao novo Instituto Federal, ainda segundo Éder Máximo, Osasco está em tratativas com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) para obter mais detalhes sobre os próximos passos para a tramitação do projeto e efetivo início da construção. O município ainda vai definir uma área para a construção, que esteja de acordo com os parâmetros convencionais estabelecidos pelo governo federal.

“Nossas equipes técnicas estão de parabéns, porque se empenharam muito na elaboração para aprovação desses projetos. Em relação ao Instituto Federal, será essencial para capacitação dos nossos jovens, para que futuramente concorram às principais vagas de trabalho na área de tecnologia. Afinal, Osasco reúne hoje as principais empresas do setor”, disse o prefeito Rogério Lins.

Instituto Federal

Na última terça-feira, 12/3, o governo federal anunciou a construção de 100 novos institutos federais em todos os estados, até 2026. Serão investidos R$ 3,9 bilhões em obras.

Segundo o Ministério da Educação, serão R$ 2,5 bilhões somente para a construção de novas unidades e R$ 1,4 bilhões para reforma e construção de novas áreas, como ginásios e refeitórios em institutos já existentes.

No Estado de São Paulo, serão construídas 12 unidades. Na região oeste da Grande São Paulo, além de Osasco foram contempladas Cotia e Carapicuíba.

O governo federal estima que os novos institutos devem gerar 140 mil novas matrículas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Atualmente, o Brasil conta com 682 instituições federais em todos os estados, com pouco mais de 1,5 milhão de estudantes.