Mais de 1 tonelada de recicláveis são recolhidos após show em Osasco

Elisangela Silva

Fernanda Cazarini

O cuidado com o meio ambiente e a conscientização de práticas sustentáveis marcaram presença no show em comemoração ao aniversário de 62 anos de Osasco no sábado (16/3), no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti (Jardim Rochdale). O evento reuniu milhares de pessoas que acompanharam as apresentações da cantora sertaneja Ana Castela, do grupo É o Tchan e de artistas locais.

Ao término da celebração, foi recolhido 1 tonelada e 300 quilos de materiais recicláveis, como latas de alumínio, garrafas pet e copos de plástico que foram enviados para as cooperativas de Osasco, por meio do Programa Osasco Recicla, das Secretarias de Serviços e Obras, Emprego, Trabalho e Renda e Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

São três cooperativas responsáveis pela triagem, armazenamento e a comercialização dos materiais recicláveis, conforme as diretrizes do programa: a Cooperareis, Coopernatuz e a Coopermundi.

As cooperativas não recebem apenas os resíduos oriundos de grandes eventos, mas também o que é proveniente da coleta seletiva na cidade e que pode ser reciclado, como forma de diminuir os danos ao meio ambiente e gerar renda para os cooperados. A reciclagem permite a volta dessa matéria-prima à cadeia produtiva para originar novos produtos e reduzir o impacto ambiental.

De acordo com Jair Ribeiro, gerente de Coleta Seletiva da Secretaria de Serviços e Obras, três eixos atuam na destinação do material reciclável às cooperativas: “A inclusão social, o não aterramento desse material e a reciclagem”, disse.

“O material que iria para o aterro vem para as cooperativas e gera renda para todas as famílias que trabalham com reciclado’’, destacou Ana Paula Rosa dos Santos, da Cooperareis.

Programa Osasco Recicla

O programa foi criado em 2008, por meio do Decreto nº 9976/2008, e define uma série de diretrizes para a realização da coleta seletiva de materiais recicláveis no município e sua destinação.

Para a condução dos trabalhos dentro do programa, foi criado o Grupo de Trabalho Osasco Recicla, coordenado pelas secretarias de Serviços e Obras, Emprego, Trabalho e Renda e Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Dentre os objetivos estão a defesa e a melhoria das condições do meio ambiente, a mudança de costumes e comportamento social e a geração de trabalho e renda, fomentando e apoiando à constituição de cooperativas de trabalho.

O Osasco Recicla inclui toda a estrutura de coleta seletiva, como os Ecopontos e os PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) de materiais recicláveis. Os PEVs ganharam ainda mais importância no último ano: foram ampliados, receberam novo formato, projeto visual e lugar de destaque nos parques da cidade. Neles, os cidadãos podem descartar corretamente seus próprios materiais descartáveis, como garrafas plásticas, latas de alumínio, papelões, entre outros.

O município possui cinco Ecopontos, que são espaços destinados para a recebimento de pequenos volumes de resíduos da construção civil, materiais recicláveis, resíduos de jardinagem, madeiras, entre outros. Confira os endereços:

Ecopontos

Jardim Mutinga – Avenida Ônix, 783

Novo Osasco – Rua Theodoro de Souza Brandão, 1020

Jaguaribe – Rua Fernando Miolin Filho, 150

Helena Maria – Rua Belarmino Alves da Silva, esquina com a Rua Walt Disney

Jardim Baronesa – Rua Duke Elington, ao lado da Academia de Lutas

Informações: Ligue 156 ou 3651-7080 / WhatsApp