Operação de combate à criminalidade reúne em Osasco cerca de 1.500 policiais

Marco Borba

Eduardo Cardoso e Caio Henrique

Osasco recebeu terça-feira, 11/6, a segunda edição da Operação Impacto Metropolitano – Muralha Paulista, a maior operação policial da América Latina voltada à repressão criminal. A ação foi organizada pelo Comando de Policiamento Metropolitano da Polícia Militar e é a segunda a acontecer na Grande São Paulo. A primeira ocorreu no dia 23 de maio, em Guarulhos.

A operação visa capturar foragidos da Justiça, apreender drogas e combater diversos crimes praticados contra a sociedade. A operação reuniu cerca de 1.500 policiais militares e contou com apoio da Guarda Civil Municipal de Osasco. Ao todo foram usadas mais de 500 viaturas, incluindo motocicletas.

Participaram da operação efetivos do CPA/M-6 (Grande ABC), CPA/M-7 (Guarulhos e região), CPA/M-8 (Osasco e região) e CPA/M-12 (Mogi das Cruzes e Região), com apoio de mais de 10 unidades especializadas, como o policiamento de choque, trânsito e rodoviário. O CPA/M-8, comandando pelo coronel Renato Lopes, organizou a operação.

A concentração da operação ocorreu na Arena Vip, no bairro Km 18, zona Sul de Osasco.

Além do coronel Renato Lopes, participaram da cerimônia que precedeu a saída das viaturas, o comandante Keida, do 14º Batalhão, o comandante de policiamento metropolitano Caio Marcos de Oliveira, o deputado federal e secretário licenciado da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, o secretário de Segurança Pública e Controle Urbano, José Virgolino, que representou o prefeito Rogério Lins, o secretário de Governo, Sérgio Di Nizo, o deputado estadual Gerson Pessoa, e demais autoridades das polícias Civil e Militar.

Virgolino falou em nome do prefeito e agradeceu a vinda da operação para Osasco. “Agradecemos o comando da Polícia Militar pela realização dessa operação, que certamente terá impacto imediato na redução da criminalidade em nossa cidade e na região”.