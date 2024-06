Prefeitura e PM inauguram nova sede da 4ª companhia

Juliana Oliveira

Caio Henrique e Fernanda Cazarini

A Prefeitura de Osasco, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, inaugurou na quinta-feira, 20/06, a nova sede da 4ª Companhia do 14º BPM/M. Durante o evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, assinou o decreto de concessão de uso da área pela PM. A nova sede está localizada no Centro Esportivo Domingos Piteri, mais conhecido como Poli Ayrosa (Rua Ciriema, Vila Ayrosa), e conta com instalações modernas e infraestrutura necessária.

Essa é a segunda sede da PM inaugurada em Osasco nos últimos sete meses. A primeira entrega ocorreu no final de 2023, e foi a 3ª Companhia do 14º BPM/M, no bairro de Quitaúna, zona Sul da cidade.

A solenidade contou com a participação dos deputados estaduais Gerson Pessoa e Rogério Santos; do secretário de Segurança e Controle Urbano (Secontru), Coronel José Virgolino; do coronel PM, Renato Lopes Gomes da Silva, comandante do CPA/M-8, e do tenente coronel Joaquim Keida, comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano.

De acordo com a nota alusiva a inauguração, “a nova sede trará conforto e dignidade aos policiais militares e funcionalidade para o melhor desempenho dos trabalhos de policiamento ostensivo e preventivo, refletindo em melhorias e eficiência no atendimento policial para toda a comunidade osasquense”.

O prefeito destacou a importância da 4ª Cia para a comunidade local e reforçou o compromisso da gestão com a segurança e o bem-estar dos cidadãos. “Estamos realizando um sonho de todo o entorno e de toda a comunidade dessa região. Em sete meses essa é a segunda Cia da PM que a Prefeitura constrói em parceria com iniciativa privada e a PM e isso me deixa muito feliz, porque se em um passado não tão distante existia divisões entre as corporações, hoje a gente trabalha em conjunto. E, quando as forças do bem, as forças policiais se unem, quem ganha são as famílias, os comerciantes e todos que saem diariamente de suas casas para trabalhar e levar o melhor para seus filhos e entes queridos. Essa nova sede trará mais infraestrutura para o policiamento e cuidado com as famílias”.

Também durante o evento, a Polícia Militar prestou homenagens a autoridades e civis. O prefeito Rogério Lins foi agraciado com a Medalha Governador Pedro de Toledo, criada pelo Decreto nº 814, de 26 de dezembro de 1972, na Assembleia Legislativa de São Paulo e instituída pela Sociedade Veteranos de 32 – M.M.D.C. A honraria tem por objetivo homenagear personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras “por seus méritos e serviços de excepcional relevância prestados ao culto da Epopeia Cívica de 9 de Julho de 1932 e a São Paulo”.

Participaram do evento, os secretários municipais de Osasco, Sérgio Di Nizo (Governo), Thiago Silva (Comunicação), Waldyr Ribeiro (Serviços e Obras) e Fábio Grossi (Chefe de Gabinete), o secretário adjunto da Secontru, Adilson Moreira, o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, os vereadores Josias da Juco, Délbio Teruel e Paulo Júnior, o delegado seccional de Osasco, José Flamínio Ramos Martins o delegado do Meio Ambiente, Paulo Sérgio Maluf Barroso, entre outras autoridades.