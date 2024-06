Osasco empossa 83 novos servidores públicos municipais

Por: Elisangela Silva

Lucas Souza

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Administração, realizou na quinta-feira, 20/6, a ambientação dos novos servidores públicos municipais, na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco – Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Centro).

Ao todo, 83 novos servidores tomaram posse e vão atuar em diversos cargos distribuídos na gestão municipal, como Agente Fiscal de Posturas, Condutor Samu, Enfermeiro, Fiscal Tributário, Médico Socorrista Plantonista, Motorista, Professor de Educação Básica I, Oficial de Escola, entre outros.

Atualmente, Osasco conta com 17.500 servidores. Durante a integração, a equipe de Gestão de Pessoas conduziu uma palestra abordando temas como Administração Pública, estrutura da Prefeitura, além dos deveres e responsabilidades do servidor, conforme a Lei nº 138, de 17 de novembro de 2005.

O secretário de Administração, Cláudio Monteiro, representou o prefeito, Rogério Lins. Em sua fala deu as boas-vindas aos novos funcionários e destacou o papel do servidor público. “Quando a gente vem para o serviço público, vem para servir e atender. Servir bem a cidade e servir melhor as pessoas com compromisso e responsabilidade”, disse.

Em seguida, Monteiro realizou as assinaturas dos termos de posse de Mickel Rasquinho (Agente Fiscal de Posturas e Abastecimento), Ivanilda da Anunciação Silva (Inspetora de Alunos), Elizabeth Marques Franco de Lima (Professora de Educação Básica I), Cecília Limeira Longo (Fiscal Tributária) e Ulisses Gomes da Rocha Junior (Motorista de Transportes Leves).

Também acompanharam a ambientação, Justino Santos, secretário adjunto de Administração e Eduardo Matias da Silva, diretor do departamento de Recursos Humanos.