Nova etapa do programa Asfalto Novo vai contemplar 218 ruas

Marco Borba

Eduardo Soares

A nova etapa do programa Asfalto Novo da Prefeitura de Osasco, iniciada recentemente, vai contemplar 218 ruas de diversos bairros da cidade. No total serão 69,16 quilômetros de vias recapeadas.

Na zona Sul serão recapeadas ruas de bairros como Adalgisa, 1º de Maio, Bela Vista, Campesina, Centro, Cidade das Flores, Jaguaribe, Cipava, Jardim das Flores e Jardim Roberto.

Na zona Norte, entre os bairros a serem atendidos, segundo informações da Secretaria de Serviços e Obras, estão: Ayrosa, Baronesa, Bonança, Helena Maria, IAPI, Aliança, Elvira, Mutinga, Piratininga, Portal D’Oeste, Remédios, Rochdale e Vila Menck.

O prefeito Rogério Lins acompanhou segunda-feira, 7/10, as obras de recapeamento da Rua Marcos Antônio Lopes da Silva, no Jardim Cipava.

Durante a visita, conversou com operários e moradores do bairro, que aguardavam ansiosos pelo início das intervenções em algumas ruas do bairro, na zona Sul do município.

“Olha, estava precisando. Há muitos anos essa rua não era recapeada. Em alguns trechos havia buracos e trincas no asfalto. Passa muito carro e caminhão aqui. Agora vai ficar bom de novo”, avalia o aposentado Jeso Neves de Oliveira, 80 anos.