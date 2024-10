Prefeito visita empresa que emprega 3 mil pessoas em Osasco

Marco Borba

Eduardo Soares

Acompanhado do secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, Luciano Camandoni, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, foi conhecer terça-feira, 17/9, as instalações da Konecta, empresa de atendimento ao cliente situada no Shopping União que emprega na cidade cerca de 3 mil pessoas.

Prefeito e secretário foram recepcionados por Mariano Castanõ (chefe executivo para a América Latina) e Márcio Araújo (chefe executivo no Brasil). A empresa, de origem espanhola, opera em Osasco há dois anos e meio e também possui sedes na capital paulista (uma no centro e outra na zona Sul), Limeira (interior paulista), Rio de Janeiro, Argenina, Peru, Colômbia e Chile.

A empresa funciona 24 horas com quatro turmas se revezando em turnos de 6 horas. No Brasil, a Konecta atende 74 empresas (quatro delas situadas em Osasco) dos mais variados segmentos, entre os quais companhias aéreas, instituições financeiras e de telecomunicações.

Na ocasião da visita, a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco celebrou parceria com a empresa voltada à geração de oportunidade de emprego e desenvolvimento econômico e social. O termo de compromisso foi assinado por Lins, Camandoni e os dois executivos da empresa.