Osasco prorroga até 21/11 inscrições dos editais de chamamento público da Lei Aldir Blanc

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Osasco prorrogou até o dia 21 de novembro o prazo para as inscrições nos editais da Lei Aldir Blanc 2 (LAB2), do Governo Federal. Os detalhes da prorrogação estão publicados na edição 2719 da Imprensa Oficial (IOMO) do dia 30/9.

Artistas e agentes culturais interessados devem submeter suas propostas exclusivamente por meio do portal Osasco Digital (www.osascodigital.osasco.sp.gov.br), conforme o edital de escolha.

Os editais completos podem ser acessados na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), edição nº 2701 de 29/8 (www.osasco.sp.gov.br). Os projetos já inscritos até o momento continuarão válidos para o processo de análise que será realizado após a prorrogação.

Serão destinados R$ 2.701.450,28 para apoiar 132 projetos, em 31 categorias, beneficiando cerca de 2 mil trabalhadores da cultura (entre técnicos, artistas e produtores).

A edição da Política Nacional Aldir Blanc em Osasco está dividida em 3 editais:

Edital de Chamamento Público N° 51/2024 – Rede Municipal de Pontos e Pontões de Cultura de Osasco – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura.

Categorias: 13 categorias

Prêmios: 61 prêmios

Valor total do Edital: R$ 720.000,01

Edital de Chamamento Público N° 52/2024 – Rede Municipal de Pontos de Cultura de Osasco – Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura.

Categorias: 3 categorias

Prêmios: 6 projetos premiados (2 por categoria)

Valor total do Edital: R$ 426.123,00

Edital de Chamamento Público N° 53/2024 – Auxílio e subvenção para a execução de projetos artísticos e culturais de criação, produção, apresentação e circulação de projetos e/ou concessão de bolsas e/ou apoios aos espaços artísticos e culturais, de proponentes residentes/sediados e atuantes em Osasco.

Categorias: 15 categorias

Valor total do Edital: R$ 1.555.327,27

Mais informações

Em caso de dúvidas, entre em contato pelos e-mails indicados para cada edital:

1.Edital nº 51/2024 – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura

E-mail: [email protected]

2.Edital nº 52/2024 – Fomento a Projetos Continuados de Pontos de Cultura

E-mail: [email protected]

3.Edital nº 53/2024 – Auxílio e Subvenção para Projetos Artísticos e Culturais

E-mail: [email protected]

Serviço

Prorrogação das inscrições dos Editais da Lei Aldir Blanc 2 (LAB2)

Prazo final: 21 de novembro de 2024

Até às 23h59

Inscrições: Osasco Digital https://osascodigital.osasco.sp.gov.br

Link para os editais no IOMO 2701

https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/iomo-2701.pdf