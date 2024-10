Osasco dá posse a 94 novos servidores públicos da Educação

Elisangela Silva

Fotos: Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Administração, deu posse a 94 novos servidores ingressantes na área da Educação na quarta-feira, 16/10, durante ambientação realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva (Sala Osasco – Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300 – Centro).

Tomaram posse em cargos de Professor de Desenvolvimento Infantil (42), Professor de Educação Básica I – Adjunto (11), Professor de Educação Básica I (25), Servente de Escola (12), Oficial de Escola (01) e Inspetor de Alunos (03).

A ambientação foi conduzida pela equipe do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) que apresentou aos novos servidores um pouco da história de Osasco, estrutura da gestão municipal além dos deveres e responsabilidades do servidor público.

O secretário de Educação, Cláudio Piteri, deu as boas-vindas aos novos servidores e destacou os números da Educação na cidade. “Temos em torno de 71 mil alunos na rede municipal de ensino, mais de 9 mil servidores públicos, 143 escolas municipais, 33 escolas conveniadas e mais de 200 mil refeições servidas diariamente na rede”, afirmou.

Representando o prefeito Rogério Lins, o secretário de Administração, Cláudio Monteiro, recepcionou os novos servidores e destacou que o município está em crescimento e desenvolvimento. “Aqui é uma grande engrenagem e cada servidor interfere e investe para que a cidade continue crescendo”, disse.

Também acompanharam a ambientação Justino Santos (adjunto de Administração), José Vitor Batista (diretor de recursos humanos da secretaria de Educação), Eduardo Matias da Silva (diretor do departamento de recursos humanos), Luciene Aparecida de Oliveira (diretora do departamento de gestão de pessoas) e Simone Camargo (diretora de benefícios do Instituto de Previdência do Município de Osasco – IPMO).