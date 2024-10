Prefeitura inaugura Areninha no Jaguaribe

Marco Borba

Caio Henrique

A Prefeitura de Osasco inaugurou terça-feira, 15/10, no Jardim Jaguaribe (Avenida Capistrano de Abreu, 222), a Areninha Antonio Temporim, que conta com uma quadra de futebol society com gramado sintético e outra para os praticantes do chamado basquete 3 x 3 (três contra três). Esta é a quarta areninha entregue na cidade este ano. As outras três ficam nos bairros Bela Vista, Ayrosa e Parque da Fito (Km 18).

Segundo o secretário de Esportes, Recreação e Lazer, Thiago Borges, ainda este mês serão entregues uma na Vila dos Remédios, uma no Jardim Rochdale, e, até dezembro, outras cinco unidades.

A construção das areninhas é feita em parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado e foi viabilizada graças a uma iniciativa do deputado estadual Gerson Pessoa, prefeito eleito em 6 de outubro. Ele acompanhou a cerimônia de inauguração do espaço público juntamente com o prefeito Rogério Lins, secretários municipais e vereadores.

“Essa é uma das nossas missões, construir equipamentos que atendam da criança à melhor idade. O esporte e as atividades físicas são ferramentas que devem ser praticados para termos menos problemas de saúde”, disse Lins, que listou outros equipamentos entregues pela prefeitura no Jaguaribe, entre eles a reconstrução da Unidade Básica de Saúde (UBS), e a CEMEI que será entregue até o final deste ano. A obra já está em fase final de acabamento.

“Assumimos esse compromisso de trazer as areninhas para Osasco no início do mandato. Agradeço a todos que nos ajudaram a viabilizar essa conquista para a nossa cidade. Vamos seguir trabalhando para fazer de Osasco uma cidade cada vez melhor para nossos munícipes”, pontuou Gerson Pessoa.

Praticantes do basquete 3 x 3 comemoraram a construção da Areninha no Jaguaribe. “Moro no Santo Antônio e para praticar tinha que pegar um ônibus e ir ao Geodésico (Jardim das Flores) ou ao parque da Fito (Jardim das Flores). Essa areninha fica mais perto de casa, dá para vir a pé. Com outros amigos, com os quais costumo jogar, acontecia a mesma coisa. Agora ficou bom pra gente”, disse o estudante Gabriel dos Santos, 19 anos, que pretende prestar vestibular em dezembro para cursar Educação Física.