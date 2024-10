Dia D do Outubro Rosa realiza 4.945 atendimentos nas UBSs de Osasco

Texto: Elisangela Silva

Fotos: Fernanda Cazarini

No mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e o câncer do colo do útero, a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu no sábado, 19/10, das 9h às 17h, o Dia D do Outubro Rosa. A ação aconteceu em 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e contou com consultas médicas, coleta de exame de Papanicolau, exames de imagem e orientações sobre planejamento familiar.

Ao todo, foram realizados 4.945 atendimentos nas 13 UBSs, com 1.106 consultas médicas, 1.794 consultas de enfermagem, 845 coletas de exame Papanicolau, 161 exames de mamografia e 405 de ultrassom (de mama e transvaginal).

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, reforçou a importância da participação das mulheres no Dia D do Outubro Rosa em vídeo publicado nas redes sociais. “Prevenção é o melhor remédio. Mulheres, cuidem-se”, disse.

Débora Cássia Lima, 57 anos, moradora do bairro Portal I, na zona Norte, foi à UBS Francisca Lima de Lira (Portal D’Oeste) e fez o exame de Papanicolau. Ela contou que soube da ação por um grupo de WhatsApp e enfatizou que cada mulher precisa pensar mais em si mesma. “Cuidar mais da própria saúde e prevenir doenças”, comentou.

O gerente da UBS, Orlando Paulo Batista, lembrou que os cuidados com a saúde da mulher não se limitam apenas ao mês de prevenção, mas ocorrem durante todo o ano, com a “Agenda da Saúde da Mulher”, que envolve consultas com o ginecologista, médico da família e coleta do exame de Papanicolau.

Zita Maria Oliveira, 61, moradora do Jardim São Pedro, viu a divulgação do Dia D nas redes sociais e foi com as vizinhas Ana Peragi do Nascimento, 74, Maria de Araújo Silva, 72, e Ivani Veloso Moura, 60, na UBS Neyde Alves (Cidade das Flores), na zona Sul. Enquanto aguardava para ser atendida, falou sobre a conscientização e o cuidado com a saúde. “A gente tem que ter cuidado com a saúde. As pessoas têm que se conscientizar e fazer o acompanhamento”, afirmou.

Vale reforçar que as atividades voltadas à saúde da mulher estão acontecendo em Osasco desde o dia 1º de outubro nas 37 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas duas Policlínicas, nos três Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, na Casa da Mulher, e no Hospital Municipal Antônio Giglio.