Projeto “Compartilhando Jornadas” promove acolhimento e troca de experiências para famílias de alunos com deficiência da rede municipal

Kelly Cerqueira

Fotos: Lucas Souza

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Osasco lançou o projeto “Compartilhando Jornadas” com o objetivo de oferecer às famílias de alunos com deficiência um espaço para acolhimento, troca de experiências, debates e acesso coletivo a informações.

O projeto visa fortalecer o vínculo entre as famílias, a comunidade escolar e os profissionais da educação, criando um ambiente de apoio e colaboração mútua.

Os encontros, organizados pela equipe gestora das unidades educacionais, em parceria com a comunidade escolar, ocorrerão bimestralmente nas dependências das escolas. As reuniões serão realizadas em horários intercalados, para melhor atender às famílias dos estudantes com deficiência matriculados na rede municipal de ensino.

A iniciativa conta com o suporte da Gerência de Atendimento Educacional Especializado (AEE), além da colaboração de profissionais dos serviços de Psicologia e Serviço Social, que atuarão de forma integrada no planejamento e condução das reuniões. “As famílias terão a oportunidade de contribuir na escolha dos temas abordados, compartilhando suas vivências e ajudando a construir o conteúdo de cada encontro,” destacou Gisleine de Cássia Soares Vianni, gerente de educação inclusiva.

As unidades de educação infantil (creche e EMEI) participam em conjunto com as escolas de ensino fundamental (EMEF), garantindo que todas as famílias tenham a chance de se engajar nesse espaço colaborativo.

Segundo o Secretário de Educação, Cláudio Piteri, essa iniciativa é fundamental para promover a inclusão e o apoio às famílias: “O ‘Compartilhando Jornadas’ é uma forma de fortalecer a relação entre a escola e as famílias dos alunos com deficiência. Sabemos que, juntos, podemos criar uma rede de apoio que contribua para o desenvolvimento integral dessas crianças e para o bem-estar das suas famílias”, destacou.

O projeto visa criar uma comunidade escolar mais acolhedora e informada, fortalecendo os laços entre escola, estudantes e familiares para garantir que todos tenham voz no processo educacional inclusivo.