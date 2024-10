Osasco disputa Sul-Americano e Pan-Americano de Kickboxing

Giane Vieira

Divulgação

A equipe de Kickboxing de Osasco estará presente nos campeonatos Sul-Americano e Pan-Americano, que acontecerão em Santiago, no Chile, de 29 de outubro a 4 de novembro de 2024. A convocação se deu em razão do excelente desempenho da A2F Arena Osasco Kickboxing na Copa Brasil de Kickboxing 2024, realizada em Cascavel, no Paraná, entre 9 e 13 de outubro.

O evento contou com a participação de atletas de 16 estados brasileiros. Osasco enviou 25 atletas, dos quais sete integram o programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer.

Os osasquenses conquistaram um total de 37 medalhas, sendo 19 de ouro, 8 de prata e 10 de bronze. Com esse resultado, o Estado de São Paulo alcançou o 3º lugar na classificação geral por estados, somando 46 medalhas de ouro. O Rio de Janeiro ficou em 1º lugar, com 80 ouros, e o Paraná em 2º, com 60 medalhas.

O treinador da equipe de Osasco e da Seleção Brasileira de Kickboxing, Gerson Teófilo, ressaltou a performance do atleta Lucas Davi Leandro Albuquerque, de 12 anos, aluno da Associação Gigantes de Osasco. Após duas lutas desafiadoras, uma delas contra um adversário experiente, ele conquistou a medalha de ouro. Integrante do projeto social desde 2019, Lucas tem um histórico impecável sem nenhuma derrota.

Em maio, a equipe osasquense participou do 31º Campeonato Paulista de Kickboxing, com 107 atletas, e conquistou 140 medalhas (86 de ouro, 35 de prata e 19 de bronze). Esse desempenho garantiu o 1º lugar na classificação geral por equipes, além do título de Tricampeão Paulista de Kickboxing.

“Nossos atletas demonstraram mais uma vez que estão em excelente nível técnico e prontos para o evento mais importante do ano. Parabéns a todos pela conquista”, disse o secretário de Esportes, Thiago Borges.

Confira o desempenho de cada atleta:

Aldine Domingos de Araújo, 34 anos (representante do Bolsa Atleta) – Kick Light, Light Contact e Point Fighting – 1º lugar

Beatriz Screpante Menegon, 15 anos (representante do Bolsa Atleta) – Kick Light – 2º lugar; Light Contact e Point Fighting – 3º lugar

Breno Raimundo Rodrigues, 38 anos – Kick Light – 3º lugar; Point Fighting – 2º lugar

Cicero de Sousa, 39 anos (representante do Bolsa Atleta) – Light Contact – 3º lugar

Douglas Santos Azevedo, 10 anos – Point Fighting – 1º lugar

Enzo Gabriel Alves Barbosa, 7 anos – Point Fighting – 1º lugar

Gabriel Dip Andreotti Rosário, 11 anos – Point Fighting – 2º lugar

Gustavo Henrique Correa dos Santos, 18 anos (representante do Bolsa Atleta) – Low Kicks – 2º lugar

Jamilly Pereira Soares, 16 anos – Kick Light e Light Contact – 1º lugar

Jhon Lenon da Conceição Farias, 34 anos (representante do Bolsa Atleta) – Light Contact – 3º lugar; Point Fighting – 1º lugar

Katia Ribeiro Galan, 33 anos (representante do Bolsa Atleta) – Kick Light – 3º lugar; Light Contact – 1º lugar

Lucas Davi Leonardo de Albuquerque, 12 anos – Point Fighting – 1º lugar

Lucas de Souza Vieira dos Santos, 13 anos – Creative Forms s/armas e Point Fighting – 2º lugar

Marcelo de Castris Bruno Bifano, 9 anos – Creative Forms s/armas – 1º lugar; Point Fighting – 2º lugar

Marina Righi, 17 anos – Kick Light – 2º lugar; Light Contact – 1º lugar; Point Fighting – 3º lugar

Nickolas Belo Fernandes, 15 anos – Kick Light e Light Contact – 3º lugar

Nicolas Macedo Tardioli, 17 anos (representante do Bolsa Atleta) – Kick Light, Light Contact e Point Fighting – 1º lugar

Pablo Henrique Silva Sousa, 19 anos – Kick Light – 1º lugar; Light Contact – 3º lugar

Pedro Henrique de Moraes Santos, 16 anos – Point Fighting – 1º lugar

Thiago Sampaio da Costa Silva, 15 anos – Point Fighting – 1º lugar

Vanderley Jeremias Pereira, 30 anos – Full Contact – 1º lugar