Osasco define comissão de especialistas para avaliar projetos inscritos na Lei Aldir Blanc

Divulgação

A Secretaria da Cultura da Prefeitura de Osasco definiu os membros da Comissão de Avaliação e Seleção dos editais municipais da Política Nacional Aldir Blanc. A comissão será formada por seis profissionais externos, todos especialistas de renome nacional e reconhecido saber na área cultural.

O edital nº 053/2024, voltado ao fomento de projetos artísticos e culturais, contará com três membros externos: Antônio Carlos de Moraes Sartini (ex-diretor do Museu da Língua Portuguesa); Profa. Dra. Ana Laura (Coordenadora da Pós-Graduação em Gestão Cultural do Centro Universitário Senac); e Dr. Douglas Novais (ator e diretor do grupo “Os Geraldos”).

Já os editais nº 051/2024 e nº 052/2024, focados na Rede Municipal de Pontos de Cultura, serão avaliados por uma comissão mista, composta por três jurados externos e três representantes da Prefeitura.

Os especialistas externos são Felipe Sigollo (gestor público e ex-vice-ministro da Educação), MC Who (MC e produtor no segmento de Hip Hop) e Natália Cunha (diretora do Museu das Favelas, do governo do Estado de São Paulo).

O secretário municipal de Cultura, Aldo Valentim, destacou a importância de contar com profissionais externos no processo de seleção. “Garantir a seriedade, qualidade, diversidade e maior transparência no processo de seleção, e contar com especialistas que possuem ampla experiência em políticas culturais e gestão de projetos, é fundamental”, afirmou.

Serviço

Os Editais da Lei Aldir Blanc de Osasco seguem com as inscrições abertas até o dia 21 de novembro. Para se inscrever basta acessar a plataforma Osasco Digital (https://osascodigital.osasco.sp.gov.br).

Os editais estão disponíveis na Imprensa Oficial do Município de Osasco, edição 2701.

LINK: https://osasco.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/08/iomo-2701.pdf